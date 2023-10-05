Ребенок заказал на маркетплейсе игрушки на 250 тысяч рублей
Он это сделал втайне от родителей.
Он это сделал втайне от родителей.
В Сети появилось видео, на котором можно увидеть покупки ребенка на маркетплейсе на общую сумму 250 тысяч рублей, пока родители спали. Среди заказанных товаров книги о диснеевских принцессах, плюшевые звери и даже обувь.
За кадром девушка сказала, что ребенок использовал телефон одного из родителей для заказа. Обсуждая выбор малыша, женщины отмечают его вкус. Однако в то же время они сочувствуют маме и папе, поскольку им придется заплатить 38 тысяч за возврат. Одна из участниц видео называет эту ситуацию кошмаром.
В 2020 году покупкой с маркетплейса был удивлен житель Великобритании. Дело в том, что он случайно заказал надувную фигуру Гринча выше своего дома.
Анна Морозова