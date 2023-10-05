Ребенок заказал на маркетплейсе игрушки на 250 тысяч рублей

В Сети появилось видео, на котором можно увидеть покупки ребенка на маркетплейсе на общую сумму 250 тысяч рублей, пока родители спали. Среди заказанных товаров книги о диснеевских принцессах, плюшевые звери и даже обувь.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-194944166&id=456263813&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За кадром девушка сказала, что ребенок использовал телефон одного из родителей для заказа. Обсуждая выбор малыша, женщины отмечают его вкус. Однако в то же время они сочувствуют маме и папе, поскольку им придется заплатить 38 тысяч за возврат. Одна из участниц видео называет эту ситуацию кошмаром.

В 2020 году покупкой с маркетплейса был удивлен житель Великобритании. Дело в том, что он случайно заказал надувную фигуру Гринча выше своего дома.

Анна Морозова