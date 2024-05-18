Развитие искусственного интеллекта связали с неспособностью человечества найти инопланетян

В этом сценарии, по оценкам ученых, типичная продолжительность жизни технологической цивилизации может составлять менее ста лет. Это приблизительный промежуток времени между появлением возможности принимать и передавать сигналы между звездами (1960 год) и предполагаемым появлением искусственного сверхинтеллекта (2040 год) на Земле. Это пугающе мало по сравнению с космическими временными рамками в миллиарды лет.