Развеян популярный миф о наборе веса после отказа от курения

После проведения всех дополнительных корректировок данных ученые обнаружили, что курильщики в два раза чаще пропускали приемы пищи и на 50% чаще проводили без еды более трех часов в дневное время по сравнению с некурящими. Также курящие в целом ели меньше, на 35% реже перекусывали между приемами пищи, нечасто употребляли пищу в качестве награды или от скуки.