Развенчана популярная гипотеза об эволюции Земли

Известно, что большая часть земной коры, возникшей в архейский эон от 4 до 2,5 миллиардов лет назад, представляла собой ассоциацию из трех типов пород — тоналита, трондьемита и гранодиорита (ТТГ). Однако ученые не могли объяснить, из чего они возникли, поскольку между первоначальным плавлением и окончательной кристаллизацией прошло очень много геологических процессов.