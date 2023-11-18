Развеивая мифы. Эксперт: после банкротства можно получить новые кредиты

Среди людей широко распространено мнение, что после банкротства жизни нет, будут только негативные последствия. Должники опасаются, что их кредитная история испорчена навсегда и новые займы будет невозможно получить. На эти страхи специально для aif.ru дал ответы основатель юридической компании «Да!Банкрот», кандидат экономических наук Илья Коптяев.

После завершения процедуры банкротства гражданин получает свободу от долгов. Кредиторы, коллекторы и судебные приставы больше не будут беспокоить ни должника, ни его родственников. К числу негативных последствий относится временный запрет на работу на руководящих должностях и некоторые прочие ограничения. Также стоит учитывать, что повторную попытку списания долгов можно будет осуществить не ранее, чем через пять лет. Кроме того, банкротство ложится большим темным пятном на кредитную историю гражданина, скрыть которое невозможно, так как сведения о нем попадают не только в бюро кредитных историй, но и еще в ряд ресурсов, например, в единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Исправление кредитной истории

«Не паникуйте! — призывает Илья Коптяев. — Чаще всего люди идут на банкротство, когда у них уже есть долги, просрочки по кредитам и займам. В этом случае кредитная история уже не безупречна. А исправить её возможно и вполне реально».

Сама по себе испорченная кредитная история «денег не просит», с ней можно жить, но ее негативное влияние непременно скажется, если у гражданина возникнет потребность в новом займе, уточняет эксперт. Чтобы повысить свой кредитный рейтинг после банкротства, попробуйте сначала получить кредитную карту с небольшим лимитом, советует Коптяев. «В первую очередь обратитесь в банк, зарплатным клиентом которого вы являетесь, — предлагает эксперт. — Здесь с большей вероятностью её одобрят, так как видят все ваши доходы и расходы. Главное — обеспечьте хотя бы минимальное движение средств и вовремя пополняйте карту».

После этого обратитесь в микрофинансовую организацию, для исправления кредитной истории этот шаг будет тоже полезным, отмечает эксперт. «Тем более, что МФО охотно занимаются кредитованием и менее предвзяты к такой категории людей, — знает по опыту Илья Коптяев. — При этом лучше взять несколько небольших займов и быстро их погасить, так вы уменьшите переплату и значительно поправите свою финансовую репутацию».

Для усиления эффекта приобретите какой-нибудь товар в рассрочку. «Это может быть мебель, бытовая техника, любые необходимые вещи, на которые даётся рассрочка, — перечисляет Илья Коптяев. — Здесь так же, как и в остальных случаях, важно своевременно вносить платежи».

Закрепить успех можно, открыв банковский депозит. «Положительным образом на кредитной истории скажется открытие вклада, — не сомневается эксперт. — Пусть даже на небольшую сумму».

Главное помнить, что никто, кроме самого гражданина, поднять кредитный рейтинг не сможет. «Если вам поступают предложения исправить кредитную историю за денежное вознаграждение — ни в коем случае не соглашайтесь, это мошенники. Исправить ситуацию возможно лишь самостоятельно», — предупреждает эксперт.

Дадут ли банкроту кредит?

Подняв кредитный рейтинг, вполне реально претендовать на получение новых займов в банках, тем более что законом это не запрещено. Конечно, не стоит идти в банк сразу на следующий день после процедуры банкротства, это будет почти гарантированный отказ, к таким клиентам банк относится с большим недоверием. «Подождите хотя бы один год, — предлагает Илья Коптяев. — а если планируете приобрести жильё в ипотеку, то и вовсе спешить не стоит, придется подождать года три».

Кроме этого, к такому шагу необходимо подготовиться. «Сначала возьмите кредит на небольшую сумму. И обязательно вовремя вносите ежемесячные платежи в соответствии с графиком. После завершения выплат возьмите еще один займ, но на большую сумму. Таким образом в лице кредиторов гражданин будет выглядеть добросовестным заемщиком, и спустя два-три года вполне можно получить одобрение ипотеки», — заключил специалист.