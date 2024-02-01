Разработка саранских ученых снизит на 40% применение пестицидов в сельском хозяйстве

«В результате проведенного эксперимента, где препаратом “Ризо-С” в начале вегетации, в начале и после цветения обрабатывалась клубника сорта “Мурано”, отмечено повышение устойчивости растений ко многим грибковым заболеваниям, от которых ранее были потери урожая. Это позволило сократить обработку химическими препаратами в качестве профилактики или при очаговом поражении на 40%», — приводятся в распространенном сообщении слова агронома компании ООО «Русская ягода» Юлии Кривоносовой.