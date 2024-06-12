Разработчики Firefox назвали временной блокировку ряда VPN в России

В числе расширений, чьи пользователи и разработчики ранее сообщили о блокировке, — Censor Tracker, «Обход блокировок Рунета», PlanetVPN и FastProxy. При попытке зайти на их страницы в каталоге расширений для Firefox из РФ отображается сообщение о недоступности страницы «в вашем регионе». Блокировка скачиваний расширения, как говорят опрошенные «Ъ» эксперты, делает невозможным их автообновление при подключении из России. В каталогах от Google и Microsoft эти расширения пока доступны.