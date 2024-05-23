Разработана универсальная методика расчета стоимости космических полетов

САМАРА, 23 мая. /ТАСС/. Универсальную методику расчета стоимости испытаний космической техники, которая позволяет оперативно получать данные по их реальной стоимости, разработали в Центре коммерческого космоса Самарского университета имени Королева, сообщили в пресс-службе вуза.
«Центр коммерческого космоса (ЦКК) Самарского университета им. Королева разработал универсальную методику расчета стоимости проведения испытаний коммерческой космической техники», — говорится в сообщении. Работа велась в рамках федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В дальнейшем методику планируют автоматизировать и представить в виде компьютерной программы для расчета.
По мнению авторов методики, в отличие от подобных разработок, она поможет участникам рынка более оперативно получать данные о реальной стоимости испытаний и сформировать оптимальные расценки на рынке услуг коммерческой космонавтики. Методика предназначена для ведущих российских университетов, научных и испытательных центров. Они смогут делать расчеты для частных компаний и малых инновационных предприятий, создающих разную космическую технику: спутники, бортовую аппаратуру, научные приборы и другое.
«ЦКК проводит тщательный анализ объектов испытания и на его основании с помощью методики устанавливает оптимальную цену договора с учетом различных особенностей заказа, например, возможных изменений условий проведения испытаний, необходимости изготовления специализированной оснастки, подбора альтернативного испытательного оборудования и так далее», — отметили в университете.
Методику уже представили в «Роскосмос», где, по словам доктора физико-математических наук, профессора, директора ЦКК Антона Дорошина, увидели потенциал методики для работы не только в интересах частных российских компаний, но и применительно к работе по гособоронзаказу.