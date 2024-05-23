Разработана универсальная методика расчета стоимости космических полетов

По мнению авторов методики, в отличие от подобных разработок, она поможет участникам рынка более оперативно получать данные о реальной стоимости испытаний и сформировать оптимальные расценки на рынке услуг коммерческой космонавтики. Методика предназначена для ведущих российских университетов, научных и испытательных центров. Они смогут делать расчеты для частных компаний и малых инновационных предприятий, создающих разную космическую технику: спутники, бортовую аппаратуру, научные приборы и другое.