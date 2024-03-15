Разработан новый способ уничтожения микробов

Эксперименты показали, что фототермическая терапия почти на 100 процентов эффективна в уничтожении биопленок в полости рта, в то время как традиционный антисептик хлоргексидин существенно не снижает жизнеспособность бактерий. Аналогично золотые наночастицы превзошли по эффективности противомикробный агент гентамицин против стафилококка.