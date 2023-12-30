Разработан новый класс лекарственных препаратов

Научная работа основана на применении циклических пептидов, которые представляют собой соединения, способные связываться с различными молекулами-мишенями. Однако их использование в качестве пероральных препаратов затруднено тем, что они быстро перевариваются или плохо всасываются в желудочно-кишечном тракте.

Для стабилизации циклических пептидов была использована стратегия двухэтапного комбинаторного синтеза, позволяющая синтезировать обширную библиотеку из 8448 циклических пептидов с тиоэфирными связями, которые повышают их метаболическую стабильность при пероральном приеме. Сначала создается кольцевая структура или цикл, после чего пептид подвергается ацилированию или введению остатка ацильного соединения.