Разработан метод удаления из воды не поддавшихся очистке загрязнений с помощью титана

ЧЕЛЯБИНСК, 29 января. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) совместно с коллегами из Университета Белграда (Сербия) разработали методику очистки воды от стойких органических загрязнителей с помощью модифицированных плоских титановых электродов. Об этом ТАСС сообщил аспирант ЮУрГУ, сотрудник Лаборатории экологических проблем постиндустриальной агломерации Владислав Фадеев.

«В XXI веке введено понятие класса стойких органических загрязнителей (СОЗ). Это неоднородная группа веществ, присутствие которых не удавалось обнаружить раньше. За очистку водоемов от них никто даже и не брался. Мы совместно с группой исследователей из Университета Белграда, руководимой профессором Далибором Миодрагом Станковичем, разработали методику очистки воды от СОЗ», — сказал собеседник агентства.

Новая методика очистки подразумевает использование электроактивных материалов. В качестве материала для электрода был выбран титан. Сейчас команда ученых улучшает его качество, нанося поверх титановой пластины дополнительные слои, идет работа над масштабированием процесса и стабильной воспроизводимостью результатов. В качестве модельного загрязнителя используется катионный органический краситель — метиленовый синий. За час в лабораторных условиях с помощью модифицированных плоских титановых электродов с активной площадью порядка 11 кв. см при напряжении в 5 вольт удается практически полностью разложить загрязнитель с концентрацией 20 мг/л в воде. Этот метод доказал свою эффективность там, где не работали традиционные методы очистки воды.

Фадеев пояснил, что, в ближайшее время технология будет полностью отработана. Это позволит создавать высокоэффективные очистные сооружения в крупных городах. При этом уровень качества воды можно будет значительно повысить.

Южно-Уральский университет сфокусирован на междисциплинарных проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году он победил в конкурсе по программе «Приоритет 2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы», созданного для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту «Наука и университеты».