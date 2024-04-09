Разработан комплекс программ для прогноза развития эпидемий

Уточняется, что в Институте математики им. С. Л. Соболева СО РАН в рамках нацпроекта «Наука и университеты» откроется инновационная молодежная ИИ-лаборатория, которая будет заниматься созданием компьютерных программ на основе искусственного интеллекта для сбора и анализа информации о процессах в природе, обществе, экономике и окружающей среде.