Разработан комплекс программ для прогноза развития эпидемий

НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Ученые из Новосибирска разработали комплекс программ «Эпидемия» для моделирования развития таких заболеваний, как COVID-19, корь, туберкулез и ВИЧ, показавший более 96% точности прогнозирования. Это позволит контролировать распространение эпидемий с учетом социальных, экологических и экономических процессов, рассказали в пресс-службе Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН.
Комплекс методов прогнозирования разработан сотрудниками Международного математического центра Института математики СО РАН совместно с коллегами из Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН и Института вычислительного моделирования СО РАН.
«Разработали инструменты математических расчетов, моделирующих распространение эпидемий с учетом экономической и социальной ситуации в регионах. Командой был разработан комплекс программ “Эпидемия” для моделирования эпидемий на примере COVID-19, показавший более 96% точности прогнозирования. Для обработки огромного количества данных необходима мощная компьютерная сеть, которая позволит ученым быстрее и эффективнее находить ответы на свои вопросы», — говорится в сообщении.
Математическая модель позволяет прогнозировать развитие заболеваемости на период до 45 дней в конкретном регионе с учетом таких факторов, как вакцинация и карантинные меры.
Уточняется, что в Институте математики им. С. Л. Соболева СО РАН в рамках нацпроекта «Наука и университеты» откроется инновационная молодежная ИИ-лаборатория, которая будет заниматься созданием компьютерных программ на основе искусственного интеллекта для сбора и анализа информации о процессах в природе, обществе, экономике и окружающей среде.