Разработан цифровой метод оценки качества бумаги

По данным пресс-службы, разработанный метод позволяет оценить пористость, шероховатость, объем и равномерность распределения волокон, формование волокнистого целлюлозного материала и другие важные показатели. Так, например, от пористости зависит впитывающая способность бумаги, которая является важным параметром для салфеток, а равномерность формования влияет на однородность толщины бумаги. Кроме этого, разработка даст возможность картировать материал по элементному составу, который также сказывается на характеристиках. Например, мел влияет на белизну и физико-механические свойства бумаги и картона, то есть, если мела в составе слишком много и он неравномерно распределен, бумага теряет прочность.