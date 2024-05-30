Разносчик аллергенов. Врач объяснила, как тополиный пух вредит пациентам

В этом году из-за теплой погоды тополиный пух начал летать раньше обычного, что доставляет немало проблем людям с аллергией. Конечно, пушистые семена тополя сами по себе безобидны и аллергических реакций не вызывают. Но почему тогда ухудшается самочувствие у аллергиков?
Коварство пуха
«С июня начинается сезон цветения злаковых трав, продолжают цвести и некоторые деревья. Пыльцы в воздухе очень много, она оседает на тополином пухе и разносится на большие расстояния. Поэтому и возникают аллергические реакции у чувствительных к пыльце людей», — объяснила aif.ru врач аллерголог-иммунолог ДГКБ им. З. А. Башляевой, кандидат медицинских наук Марина Смирнова.
Заболевание, при котором возникает аллергия на пыльцу, называется поллиноз. «Чтобы пыльца могла вызывать заболевание, частички должны быть определенного размера и обладать высокой летучестью, — продолжает врач. — Например, такова пыльца березы, поэтому она один из наиболее сильных аллергенов. Если же растение имеет аллергенную пыльцу, которая плохо разносится по воздуху, то такое растение будет менее аллергенным. Однако тополиный пух, который в силу своего строения как губка собирает пыльцу, может переносить даже такие “нелетучие” частицы. Вот почему во время цветения тополей аллергия обостряется».
Как понять есть у тебя аллергия или нет?
Поллиноз может развиться в любом возрасте. Поэтому если во время сезона цветения растений человек внезапно начинает чихать при выходе на улицу, у него слезятся глаза, закладывает нос, и тем более если эти симптомы появляются каждый год в одно и то же время, стоит сходить к врачу аллергологу-иммунологу.
«Наиболее частые проявления поллиноза — со стороны глаз (конъюнктивит) и носа (ринит), — говорит аллерголог-иммунолог. — Возникают покраснения глаз, зуд, слезотечение, отек век, заложенность и отек носа, насморк, чихание. В более тяжелых случаях поражаются бронхи — тогда развивается кашель, что со временем может перейти в бронхиальную астму, когда появляются эпизоды свистящего затрудненного дыхания. При астме требуется дополнительная терапия, которую назначает аллерголог. Также возможны отек и зуд рта, жжение во время употребления перекрестно реагирующих продуктов. Например, аллергическая реакция возникает при употреблении яблок, персиков, груш у людей с аллергией на пыльцу берез. Могут быть проявления жжения в области пищевода. При наличии этих симптомов врач назначит аллерго-обследование. Это анализ крови на наличие специфических иммуноглобулинов IgE к пыльце растений или проведение кожных проб».
На сегодняшний день наиболее эффективным лечением поллиноза считается антигенспецифическая иммунотерапия (АСИТ), то есть дозированное введение возрастающих концентраций аллергена. Однако курс назначают только после прекращения сезона цветения.
«Для лечения желательно применять антигистаминные препараты второго поколения — левоцетиризин, дезлоратадин и другие. Для носа — назальные капли, содержащие глюкокортикостероиды. В глаза — средства, содержащие антигистаминные препараты или мембраностабилизирующие. Конечно, необходимо, чтобы все препараты назначал аллерголог», — отмечает врач.
Как уменьшить проявления аллергии?
Дома лучше закрывать окна марлевыми сетками, чтобы уменьшить попадание пыльцы, желательно также установить в помещении очиститель воздуха. Проветривать лучше ночью и после дождя.
В интернете есть такие сайты, где можно посмотреть концентрацию пыльцы в воздухе (мониторинг пыльцы). Если вы видите, что уровень пыльцы низкий, то можно больше выходить на улицу, подольше прогуляться. Обычно концентрация пыльцы снижается во время и после дождя — это время тоже нужно использовать для прогулок.
Больше всего пыльцы в жаркую, сухую и ветреную погоду. В такое время при выходе на улицу можно надевать одноразовую медицинскую маску и очки. А вернувшись домой, можно умыться, промыть нос и глаза.
Для носа можно использовать назальные фильтры, защитные спреи с целлюлозой.
В период цветения рекомендуется ограничить продукты перекрестной реактивности. Например, для людей с аллергией на пыльцу березы это свежие яблоки, морковь, персики, груши