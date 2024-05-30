Разносчик аллергенов. Врач объяснила, как тополиный пух вредит пациентам

«Наиболее частые проявления поллиноза — со стороны глаз (конъюнктивит) и носа (ринит), — говорит аллерголог-иммунолог. — Возникают покраснения глаз, зуд, слезотечение, отек век, заложенность и отек носа, насморк, чихание. В более тяжелых случаях поражаются бронхи — тогда развивается кашель, что со временем может перейти в бронхиальную астму, когда появляются эпизоды свистящего затрудненного дыхания. При астме требуется дополнительная терапия, которую назначает аллерголог. Также возможны отек и зуд рта, жжение во время употребления перекрестно реагирующих продуктов. Например, аллергическая реакция возникает при употреблении яблок, персиков, груш у людей с аллергией на пыльцу берез. Могут быть проявления жжения в области пищевода. При наличии этих симптомов врач назначит аллерго-обследование. Это анализ крови на наличие специфических иммуноглобулинов IgE к пыльце растений или проведение кожных проб».