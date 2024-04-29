Разгадка фокусов Гудини: как он их делал

Один из своих простейших и популярнейших номеров Гудини начал исполнять в 1901 году. Он советовал зрителям осмотреть и даже пнуть метровый бидон для молока, чтобы убедиться в его прочности. На крышке было шесть застежек, которые проходили через шесть петель, прикрепленных к краю бидона. Емкость наполняли водой, а Гудини в это время переодевался в купальный костюм. Вернувшись, он просил зрителей засечь, как долго они смогут задерживать дыхание. Мало кто мог превысить 60 секунд. Улыбаясь, Гудини залезал в бидон, лишняя вода выливалась наружу.