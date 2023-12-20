Райан Гослинг записал новогоднюю версию песни из «Барби»

Вместе с продюсером «Барби» Марком Ронсоном, автором песни, Гослинг исполнил ее в новой аранжировке и представил три ремикса, в том числе рождественский «Merry Kristmas Barbie».

Песня «I'm Just Ken» стала популярной еще до выхода фильма и заняла 87 место в Billboard Hot, а также была номинирована на премии «Грэмми» и «Золотой глобус».

Накануне рэпера Трэвиса Скотта во время концерта едва не сбил с ног гигантский череп-декорация.

Инцидент произошел во время выступления в Нью-Йорке в Барклайс-центре. Скотт не заметил, что позади него двинулась большая декорация, и огромная голова толкнула его. Рэперу пришлось спрыгнуть на уровень ниже на сцене.