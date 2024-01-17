Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
22:28 (мск), источник: Газета.Ру

Райан Гослинг объяснил, почему не хочет показывать «Барби» детям

Голливудский актер Райан Гослинг рассказал, почему не хочет показывать «Барби». Об этом он заявил E! Online.

Наверх

«Я не знаю, стоит ли им смотреть на своего отца в роли Кена. И в каком возрасте лучше всего увидеть, что твой отец “кукла”. Это безумие. Они видели лишь малую часть процесса и пришли на съемочную площадку, когда я исполнял большой музыкальный номер», — заявил актер.

Он также добавил, что у дочерей не было кукол Барби. И только недавно они увидели их на улице и спросили, можно ли им с ними поиграть.

15 января сообщалось, что удивленное лицо Райана Гослинга стало новым мемом. Актер посетил ежегодную премию Critics Choice Awards в Лос-Анджелесе. Его композиция «Я просто Кен» из фильма «Барби» получила на фестивале награду за лучшую оригинальную песню. Гослинг был шокирован победой и не смог скрыть своих эмоций. Кадры с удивленным выражением лица актера завирусились в социальных сетях.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Проскурякова публично обратилась к Николаеву после слухов о разводе
Активисты требуют лишить Макаревича* звания народного артиста РФ
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь