Райан Гослинг объяснил, почему не хочет показывать «Барби» детям

«Я не знаю, стоит ли им смотреть на своего отца в роли Кена. И в каком возрасте лучше всего увидеть, что твой отец “кукла”. Это безумие. Они видели лишь малую часть процесса и пришли на съемочную площадку, когда я исполнял большой музыкальный номер», — заявил актер.

Он также добавил, что у дочерей не было кукол Барби. И только недавно они увидели их на улице и спросили, можно ли им с ними поиграть.

15 января сообщалось, что удивленное лицо Райана Гослинга стало новым мемом. Актер посетил ежегодную премию Critics Choice Awards в Лос-Анджелесе. Его композиция «Я просто Кен» из фильма «Барби» получила на фестивале награду за лучшую оригинальную песню. Гослинг был шокирован победой и не смог скрыть своих эмоций. Кадры с удивленным выражением лица актера завирусились в социальных сетях.