Райан Гослинг объяснил, почему не хочет показывать «Барби» детям
Голливудский актер Райан Гослинг рассказал, почему не хочет показывать «Барби». Об этом он заявил E! Online.
Голливудский актер Райан Гослинг рассказал, почему не хочет показывать «Барби». Об этом он заявил E! Online.
«Я не знаю, стоит ли им смотреть на своего отца в роли Кена. И в каком возрасте лучше всего увидеть, что твой отец “кукла”. Это безумие. Они видели лишь малую часть процесса и пришли на съемочную площадку, когда я исполнял большой музыкальный номер», — заявил актер.
Он также добавил, что у дочерей не было кукол Барби. И только недавно они увидели их на улице и спросили, можно ли им с ними поиграть.
15 января сообщалось, что удивленное лицо Райана Гослинга стало новым мемом. Актер посетил ежегодную премию Critics Choice Awards в Лос-Анджелесе. Его композиция «Я просто Кен» из фильма «Барби» получила на фестивале награду за лучшую оригинальную песню. Гослинг был шокирован победой и не смог скрыть своих эмоций. Кадры с удивленным выражением лица актера завирусились в социальных сетях.