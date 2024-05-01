Райан Гослинг и Мики Дэй повторили образы из «Бивиса и Баттхеда». Актеры надели парики, сделали макияж и надели футболки с шортами, как у героев мультфильма.
На прошлой неделе в сети завирусились фотографии Райана Гослинга на фестивале SXSW в Техасе. Поклонники заметили, что лицо актера сильно изменилось. Некоторые предположили, что звезда увлекся филлерами или сделал новую пластическую операцию.
Райан Гослинг состоит в отношениях с Евой Мендес с 2011 года. Влюбленные воспитывают двоих дочерей: Эсмеральду и Амаду. В ноябре 2022 года знаменитости сыграли тайную свадьбу, о которой актриса проговорилась во время интервью на шоу «Шоу Кайла и Джеки О». Актеры почти не рассказывают о своей личной жизни и не показывают дочерей в социальных сетях.