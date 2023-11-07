«Равного тебе нету». Как Екатерина II создала и погубила Григория Потемкина

В октябре 1791 года у села Рэдений Веки остановилась карета. Вельможа, следовавший в ней из Ясс в Николаев, сказал сопровождающим: «Вот и всё, некуда ехать, я умираю! Выньте меня из коляски: я хочу умереть на поле!» Через несколько минут мужчины не стало.

«То гордый сатрап Востока, то любезнейший из придворных Людовика XIV»

Так закончил свои дни один из самых знаменитых людей России, светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический.

Шарль-Жозеф де Линь, знаменитый мемуарист, некогда служивший под началом Потемкина, писал о нем так: «Он то гордый сатрап Востока, то любезнейший из придворных Людовика XIV. Под личиной грубости он скрывает очень нежное сердце; он не знает часов, причудлив в пирах, в отдыхе и во вкусах: как ребёнок, всего желает и, как взрослый, умеет от всего отказаться… Легко переносит жару, вечно толкуя о прохладительных ваннах, и любит морозы, вечно кутаясь в шубы».

Пожалуй, единственный раз в отечественном кино этот образ из мемуаров удачно смогли передать в фильме 1953 года «Адмирал Ушаков», где князя со всеми его причудами блестяще сыграл Борис Ливанов. Вот только в том повествовании Потемкин — фигура второстепенная.

В остальном Григорий Александрович — настоящая жертва анекдотов. Этакий любитель чинов и званий, всеми силами не желавший расставаться со своим местом возле императрицы.

«Мой ученик, мой друг»

Отношения между Потемкиным и Екатериной Великой в умах людей все время крутятся вокруг любовной составляющей. Между тем, их личный роман был лишь фрагментом большой истории, в которой деловых вопросов было куда больше.

Узнав о смерти Потемкина, Екатерина была потрясена. Но это потрясение не имело отношения к амурным чувствам. Она писала:

Мой ученик, мой друг, можно сказать, идол, князь Потёмкин-Таврический скончался… О, Боже мой! Вот теперь я истинно сама себе помощница. Снова мне надо дрессировать себе людей!

Ученик? А как иначе, ведь Екатерина была старше Потемкина на десять лет.

Когда будущая императрица была обвенчана с наследником русского престола Петром, шестилетний Гриша Потемкин получал побои от своего папаши, отставного майора Александра Васильевича Потемкина.

Талант и «леность»

Стараниями матушки, Гриша поступил в Московский университет, где был удостоен золотой медали за успехи в учебе, и в числе лучших студентов представлен императрице Елизавете. То есть таланты и способности Потемкина были очевидны еще задолго до встречи с Екатериной.

Но вот парадокс — через три года Потемкина отчислили за «леность и нехождение в классы». Проблема была в характере — Григорий быстро зажигался делом, но и охладевал быстро, из-за этого кто-то рядом должен был поддерживать огонь и энергию.

Не получилось на научном поприще — получится на военном. В 1761 году Григорий Потёмкин, ни дня не служивший, но уже имевший звание вахмистра Конной гвардии, прибыл в полк, развернутый в Петербурге. На бравого и видного гвардейца обратило внимание командование, определив его в ординарцы к полковнику Конной гвардии, генерал-фельдмаршалу, его высочеству принцу Георгу Людвигу, герцогу Шлезвиг-Гольштейнскому.

К принцу, однако, тёплыми чувствами Потёмкин не проникся, и вместе с товарищами по полку примкнул к заговору против императора Петра III. Именно в день дворцового переворота 28 июня 1762 года новая императрица Екатерина II обратила внимание на красавчика-конногвардейца.

Больше, чем любовь

Впрочем, до романа было еще далеко. Потемкин, попав в число придворных, вскоре стал скучать, а потом и вовсе заговорил о возможном монашеском постриге. Но позже нашел другой выход — В 1769 году, устав от придворной службы и желая военной славы, Григорий добровольцем отправился на русско-турецкую войну.

Он был отчаянно храбр, но совершенно не обладал полководческими навыками. Впрочем, несмотря на свое тщеславие, он со временем научился не вредить интересам дела.

Личный роман Потемкина и Екатерины по продолжительности явно уступает отношениям императрицы с другим Григорием — Орловым. Но вот фраза Екатерины в письме к Потемкину — «Равного тебе нету» — вообще не касалась чувств. Императрица разглядела в нем талант государственного деятеля, созидательную энергию, которая, подпитываемая ее направляющей рукой, принесла огромную пользу России.

Как Потемкин потерял смысл жизни

Анекдоты про «потемкинские деревни» перекрываются настоящей реальностью Новороссии, начало которой положил Потемкин. Ему было что предъявить сплетникам и маловерам.

Но для светлейшего князя в его деятельности главными были не чины, ордена и доходы, а эмоциональные заряд и стимул, исходившие от императрицы.

В начале 1790-х случилось неизбежное — Екатерина постарела. Ей перевалило за 60, и она повела себя как обычная женщина, не готовая смириться с увяданием. Новый фаворит императрицы Платон Зубов был младше ее на 38 лет, и не выделялся ничем, кроме смазливого лица.

Прибывший в столицу Потемкин пытался вернуть все на круги своя, но не в погоне за чувствами, а за теми близкими отношениями друзей и товарищей, изменившими Россию.

Увы, Екатерина, некогда превратившая Потемкина в гиганта, теперь была вместе со своим «Платошей». Светлейший князь понял, что теперь он просто сановник, такой же, как и остальные.