Растительное мясо может повышать риск проблем с сердцем

Предыдущие исследования показали, что увеличение доли растительных продуктов в диете может снизить риск развития диабета на 25%. Однако растительное мясо часто содержит много углеводов и мало белка по сравнению с обычным мясом. Такой состав не позволяет отнести его к здоровым продуктам.