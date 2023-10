Растения могут ухудшить загрязнение воздуха на теплеющей планете

Команда ученых из Мичиганского государственного университета обнаружила, что из-за глобального потепления дубы и тополя выделяют соединения, которые усугубляют качество воздуха, способствуя образованию твердых частиц и низкого уровня озона в атмосфере. Свои выводы она опубликовала в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.