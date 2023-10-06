Растения могут ухудшить загрязнение воздуха на теплеющей планете

Команда ученых из Мичиганского государственного университета обнаружила, что из-за глобального потепления дубы и тополя выделяют соединения, которые усугубляют качество воздуха, способствуя образованию твердых частиц и низкого уровня озона в атмосфере. Свои выводы она опубликовала в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В частности, авторы работы изучали влияние изопрена — ненасыщенного углеводорода, который выделяется из растений и является вторым по величине углеводородным загрязнителем на Земле после метана. Однако большинство людей об этом даже не подозревают.

Изопрен взаимодействует с соединениями оксидов азота, содержащихся во вредных испарениях (выбросы фабрик, электростанций, транспортных средств). Объединяясь, они еще сильнее загрязняют воздух, делая его опасным для всех живых существ. До публикации работы команда выяснила, что некоторые растения производят изопрен в процессе фотосинтеза, а глобальное потепление увеличивает производство углеводорода.

В ходе экспериментов авторы выяснили, что когда лист тополя подвергается потеплению на 10 градусов по Цельсию, его выброс изопрена увеличивается более чем в 10 раз. Это открытие поможет исследователям лучше предвидеть, сколько углеводорода будут выделять растения в будущем, и лучше подготовиться к последствиям. На данный момент команда работает над изучением биомолекулярных процессов, производимых растениями для производства изопрена.

Недавнее исследование показало, что загрязнение воздуха повышает риск развития депрессии. Оно впервые связало экологические проблемы с состоянием ментального здоровья.

Олеся Маевская