Рассыпались во рту. Стоматолог назвала причины того, почему крошатся зубы

Трещины, сколотые края и зубная крошка — все это последствия проблем с зубами, которые могут стать причиной полной их потери. Почему же зубы могут крошиться и как это исправить, aif.ru рассказала врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова.

На зубах нередко можно увидеть сколотые края, трещины на эмали, и кажется, будто зубы крошатся. Как правило, заметны такие дефекты на передних зубах, так как их проще увидеть. Но схожие проблемы с задними зубами обычно остаются «за кадром». Кроме того, именно проблемы с дальними зубами могут быть причиной и стираемости, и крошения передних. Если отсутствует несколько жевательных зубов, начинает неправильно распределяться нагрузка, в том числе и жевательная. Она, естественно, перераспределяется в зону передних зубов. Они же не предназначены для этого и не должны быть ответственны за жевание. Именно поэтому на них образуется стираемость, появляются сколы и трещины на эмали.

Эти проявления могут стать и следствием неправильного прикуса, когда часть жевательной нагрузки распределяется на фронтальный отдел челюсти. И тут тоже можно увидеть, что зубы начинают крошиться.

Также повышенная стираемость и сколы на зубах могут быть следствием такой проблемы, как бруксизм. Это чрезмерное сжатие челюстей и скрежет ими.

Как справляться?

Чтобы победить повышенную стираемость, крошащиеся края зубов, сколы и трещины на эмали, в первую очередь надо посетить врача. Только он может и знает, как правильно распределить нагрузку на челюсть, чтобы все работало функционально.

Но сначала специалист должен выяснить причину сбоя. Для этого требуется диагностика. У современных стоматологов в арсенале много средств, методик и аппаратов, которые позволят с максимальной точностью выявить все неровности и дефекты — будь то отсутствующие зубы, бруксизм или неправильный прикус.

В соответствии с причиной, которая вызвала крошение зубов, будет подбираться и тактика лечения. Если это прикус — его надо выровнять. Сегодня для этого есть разные варианты — пластины, брекеты, виниры и прочие. Если проблема в отсутствующих зубах — требуется установка импланта. Если бруксизм стал причиной — надо бороться с ним, а потом уже приступать к восстановлению эстетики.