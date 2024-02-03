Распространенный пищевой консервант оказался вреден для здоровья кишечника

Затем команда создала версии этих лантибиотиков, чтобы проверить их воздействие как на болезнетворные и полезные микроорганизмы. Ученые обнаружили, что, хотя разные лантибиотики имели разное действие, они уничтожали любые бактерии, что потенциально может повредить здоровью человека.