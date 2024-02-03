Распространенный пищевой консервант оказался вреден для здоровья кишечника

Низин представляет собой лантипептид — вещество, которое микробы выделяют для борьбы друг с другом. Лантипептиды также называют лантибиотиками за их сильное антибактериальное действие. Низин под обозначением E234 используют при производстве пива, колбасы, различных соусов и другого продовольствия.
Исследователи изучили общедоступную базу данных геномов кишечных бактерий человека и идентифицировали гены, отвечающие за производство шести различных кишечных лантибиотиков, которые очень похожи на низин.
Затем команда создала версии этих лантибиотиков, чтобы проверить их воздействие как на болезнетворные и полезные микроорганизмы. Ученые обнаружили, что, хотя разные лантибиотики имели разное действие, они уничтожали любые бактерии, что потенциально может повредить здоровью человека.
В дальнейшем микробиологи намерены найти способ защитить организм человека от вредного воздействия лантибиотиков без потери их антибактериальных свойств.