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Раскрыты новые подробности о состоянии здоровья Кейт Миддлтон

Принцесса Кейт Миддлтон, скорее всего, не появится на публике до конца года.

Источник: Legion-Media

Об этом сообщает издание The Daily Beast.

«Мне сказали, что дневник Кейт за этот год пуст. Ничего не запланировано. Она может не появляться на публике до конца года», — заявил инсайдер из королевской семьи.

Предполагаемый друг принцессы Кейт Миддлтон также рассказал журналистам, что сейчас она большое количество времени уделяет своему ментальному здоровью.

«Главное для нее сейчас — избегать любого стресса или беспокойства и просто продолжать поправляться», — сказал источник.

22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Принцесса заявила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. После этого откровения король Великобритании признался, что гордится мужеством жены принца Уильяма.

В апреле Кейт Миддлтон была удостоена Ордена Кавалеров Почета. Король Великобритании наградил принцессу Уэльскую в благодарность за многолетнюю государственную службу. По информации журналистов, жена принца Уильяма стала первым членом королевской семьи, получившим этот статус.