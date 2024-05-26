Раскрыты новые подробности о состоянии здоровья Кейт Миддлтон

Об этом сообщает издание The Daily Beast.
«Мне сказали, что дневник Кейт за этот год пуст. Ничего не запланировано. Она может не появляться на публике до конца года», — заявил инсайдер из королевской семьи.
Предполагаемый друг принцессы Кейт Миддлтон также рассказал журналистам, что сейчас она большое количество времени уделяет своему ментальному здоровью.
«Главное для нее сейчас — избегать любого стресса или беспокойства и просто продолжать поправляться», — сказал источник.
22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Принцесса заявила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. После этого откровения король Великобритании признался, что гордится мужеством жены принца Уильяма.
В апреле Кейт Миддлтон была удостоена Ордена Кавалеров Почета. Король Великобритании наградил принцессу Уэльскую в благодарность за многолетнюю государственную службу. По информации журналистов, жена принца Уильяма стала первым членом королевской семьи, получившим этот статус.