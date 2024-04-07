Раскрыто, сколько и зачем мессенджеры хранят чаты пользователей

В этом вопросе разработчики едины с сотрудниками правоохранительных органов — по запросу им всегда предоставляют доступ к чатам, где ведется подготовка преступлений. Но это не должно беспокоить рядовых граждан — такая практика возможна лишь в исключительных случаях, заключил Мясоедов.