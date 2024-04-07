Раскрыто, сколько и зачем мессенджеры хранят чаты пользователей

«В условиях СВО различные криминальные группы проявляют повышенную активность в мессенджерах. Именно поэтому разработчики популярных приложений внедряют превентивные меры защиты и инструменты анализа данных», — утверждает специалист.
Сложнее всего — создать алгоритм, отсеивающий сотни обычных чатов от потенциально опасного. При этом важно не нарушать конфиденциальность общения добропорядочных пользователей. Для этого задействуют машинный интеллект, который выборочно анализирует переписку, рассказал специалист. Если выявляют подозрительные места, чат помечают, им занимаются уже прицельно.
В этом вопросе разработчики едины с сотрудниками правоохранительных органов — по запросу им всегда предоставляют доступ к чатам, где ведется подготовка преступлений. Но это не должно беспокоить рядовых граждан — такая практика возможна лишь в исключительных случаях, заключил Мясоедов.