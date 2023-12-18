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06:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыто исчезновение гигантских животных

Ученые Орхусского университета в Дании раскрыли, что исчезновение древних гигантских животных в палеолите произошло не из-за изменения климата, как считалось ранее, а из-за деятельности человека. Это объясняет, почему расселение людей по Земле совпало с сокращением численности остальных видов крупной фауны.

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Источник: AP 2023

Ученые Орхусского университета в Дании раскрыли, что исчезновение древних гигантских животных в палеолите произошло не из-за изменения климата, как считалось ранее, а из-за деятельности человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Биологи проанализировали ДНК 139 ныне живущих видов мегафауны, обращая внимание на те участки генома, что наименее восприимчивы к влиянию окружающей среды. Оценивая количество мутаций, то есть разнообразие вариаций в ДНК за пределами генов, ученые показали, что численность почти всех крупных животных, в том числе слонов, медведей, кенгуру и антилоп, резко упала около 50 тысяч лет назад. До этого популяции были стабильны в течение 700 тысяч лет, несмотря на чередующиеся ледниковые эпохи и межледниковья.

Данные по окаменелостям свидетельствуют, что избирательное вымирание крупных животных соответствует времени распространения человека по земному шару. Поскольку в это же время произошло сокращение численности ныне существующих видов млекопитающих, авторы делают вывод, что главной причиной вымирания стало воздействие Homo sapiens.

Ранее классическим аргументом в пользу климатической гипотезы служил тот факт, что шерстистый мамонт и ряд других видов исчезли, когда почти полностью исчезла среда их обитания, называемая тундростепью (или мамонтовой степью), в результате потепления после окончания ледниковой эпохи. Однако подавляющее большинство вымерших видов плейстоцена обитали в самых разных регионах и средах, и их исчезновения нельзя объяснить глобальным климатическим сдвигом.

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