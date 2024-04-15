Раскрыта загадка ярчайшего взрыва во Вселенной

Исследователи не обнаружили следов тяжелых элементов, и это означает, что чрезвычайно энергичные гамма-всплески, такие как BOAT, не производят эти элементы. Это опровергает гипотезу, согласно которой элементы с большим числом нейтронов образуются в результате коллапса быстро вращающейся массивной звезды. Однако возможно, что менее яркие гамма-всплески являются источниками тяжелых атомов наряду с гиперновыми — событиями слияния двух нейтронных звезд, для которых наличие r-процесса было подтверждено.