Раскрыта тайна «проклятия Тутанхамона», из-за которого погибли 20 человек

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Двадцать человек, открывших гробницу египетского царя Тутанхамона в 1922 году, погибли из-за радиационного отравления, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ученого Росса Феллоуза.
«Исследование установило, что причиной (смерти археологов. — Прим. ред.) стало радиационное отравление природными элементами, содержащими уран, и токсичными отходами, которые намеренно были помещены в герметичное хранилище. <…> Гробница действительно была “проклята”, но биологическими методами, а не сверхъестественным образом, как предполагают некоторые древние египтологи», — говорится в публикации.
Как отмечается в исследовании, высокий уровень радиации был зафиксирован не только в усыпальнице Тутанхамона, но и в руинах гробниц Древнего царства (2700 — 2200 годы до нашей эры), в двух местах в Гизе и в нескольких подземных гробницах в Саккаре, где обнаружили радиоактивный газ радон.
Усыпальницу Тутанхамона нашел английский исследователь Говард Картер в 1922 году. Он умер в 1939 году от сердечного приступа. Ученый долго боролся с лимфомой Ходжкина, которую, как предполагали, вызвало радиационное отравление. Скончался и спонсор раскопок лорд Карнаворн. Он одним из первых вошел в гробницу, и уже через пять месяцев умер от заражения крови.
Другие люди, участвовавшие в раскопках, скончались позже от асфиксии, инсульта, диабета, сердечной недостаточности, пневмонии, отравления, малярии и рентгеновского облучения.