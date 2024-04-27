Раскрыта тайна «проклятия Тутанхамона», из-за которого погибли 20 человек

Усыпальницу Тутанхамона нашел английский исследователь Говард Картер в 1922 году. Он умер в 1939 году от сердечного приступа. Ученый долго боролся с лимфомой Ходжкина, которую, как предполагали, вызвало радиационное отравление. Скончался и спонсор раскопок лорд Карнаворн. Он одним из первых вошел в гробницу, и уже через пять месяцев умер от заражения крови.