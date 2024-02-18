Раскрыта тайна первых мумий в Древнем Египте

Ранее считалось, что истоки египетской мумификации относятся к периоду около 4300 года до нашей эры. В 2014 году ученые обнаружили остатки материалов для оборачивания мумий на одном из кладбищ недалеко от Каира. Недавние анализы привели ученых к выводу, что возраст мумий составляет 6,3 тысячи лет. Также исследователи рассказали, что материя оказалась пропитана характерным составом из смол для бальзамирования, в состав которых входит растительное масло, животный жир, воск и камедь.