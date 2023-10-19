Раскрыта тайна китов, выброшенных на берег США

С 2019 года мертвых серых китов выбрасывало на побережье Тихого океана от Мексики до Аляски с ужасающей частотой. Долгое время ученые не могли понять, в чем дело, но, как пишет Business Insider, исследователи раскрыли эту загадку. Столь высокая смертность угрожала вымиранию вида и требовала быстрого реагирования.

Ранее было отмечено лишь два таких же периода высокой смертности млекопитающих — в 1980-х и 1990-х годах, но эти периоды продлились всего пару лет, а последнее все еще продолжается. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), последнее вымирание привело к резкому сокращению популяции серых китов в северной части Тихого океана с примерно 27 тысяч особей в 2016 году до 14,5 тысяч в 2023 году.

NOAA отмечало, что у некоторых мертвых китов наблюдалось истощение. Ученые из Института морских млекопитающих Университета штата Орегон утверждают, что есть убедительные доказательства того, что гибель животных напрямую связана с таянием морского льда в Арктике.

Джошуа Стюарт, доцент Института морских млекопитающих, сказал, что сокращение льда приводит к уменьшению запасов пищи для серых китов.

Эти животные совершают самую длинную миграцию среди всех млекопитающих на Земле, преодолевая почти 20 тысяч километров каждый год от мест кормления в Арктике, где они проводят лето, до мест размножения в теплых мелководных лагунах полуострова Баха в Мексике, где они зимуют. Находясь в Арктике, серые киты питаются бокоплавами (ракообразными).

Те, в свою очередь, едят водоросли, которые растут на нижней стороне морского льда. Другими словами, таяние морского льда нарушает всю пищевую цепочку. Из-за этого киты недоедают, что приводит к снижению рождаемости, стрессу, истощению и, как следствие, смерти. Однако некоторые ученые настроены оптимистично: они воспринимают сложившуюся ситуацию не как тенденцию к вымиранию, а — к сокращению популяции млекопитающих.

Недавно трех синхронно прыгающих китов сняли на видео у берегов Массачусетса. Специалисты отмечают, что такое зрелище можно увидеть нечасто.

Олеся Маевская