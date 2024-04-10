Раскрыта судьба Солнечной системы

Астрономы полагают, что когда астероиды, спутники и планеты приближаются к белым карликам, огромная гравитация этих плотных объектов разрывает эти планетные тела на все более мелкие фрагменты. В случае Солнечной системы исчезнет не только Меркурий, Венера и, возможно, Земля, но катастрофическому распаду подвергнется также пояс астероидов и спутники Юпитера.