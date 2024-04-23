Раскрыта размытость границ между нормой и речевыми нарушениями у детей

Исследователи пришли к такому выводу при изучении того, какими языковыми навыками обладают более 100 русскоязычных детей в возрасте от 4 до 7 лет. Половина из них относилась к числу детей с общим недоразвитием речи, а другие участники эксперимента не страдали от подобных проблем. И те, и другие дошколята прошли тест речевых навыков, разработанный российскими учеными для всесторонней оценки компетенций ребенка в понимании и порождении звуков, слов, предложений и текста.