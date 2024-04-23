Раскрыта размытость границ между нормой и речевыми нарушениями у детей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Исследователи из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ и Института лингвистики РАН изучили уровень речевого развития более чем у 100 русскоязычных детей и обнаружили, что некоторые дети с общим недоразвитием речи (ОНР) показывают в языковых заданиях высокие результаты, аналогичные сверстникам без диагноза, и наоборот. Это говорит о размытости границ нарушений речевого развития у детей, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Мы обнаружили, что языковые навыки детей с ОНР и детей с типичным развитием языка могут варьироваться от высоких до низких на всех уровнях понимания и порождения. Для описания языкового профиля ребенка следует использовать задания, оценивающие все уровни языка, а для точной диагностики развития детей важна комплексная оценка языковых способностей», — заявила младший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Милитина Гомозова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Исследователи пришли к такому выводу при изучении того, какими языковыми навыками обладают более 100 русскоязычных детей в возрасте от 4 до 7 лет. Половина из них относилась к числу детей с общим недоразвитием речи, а другие участники эксперимента не страдали от подобных проблем. И те, и другие дошколята прошли тест речевых навыков, разработанный российскими учеными для всесторонней оценки компетенций ребенка в понимании и порождении звуков, слов, предложений и текста.
В частности, дети определяли, совпадают ли услышанные слова, соотносили слова с картинками, а также придумывали коротки рассказы на основе подобных изображений. Ученые отслеживали то, насколько хорошо дошколята справлялись с этими задачами, и соотносили результаты в тесте с наличием ранее выявленных проблем с развитием речи. Это сравнение указало на то, что границы нарушений речевого развития у детей являются сильно размытыми.
Так, анализ результатов тестов показал, что значительная часть детей с ОНР получила достаточно высокие баллы в тесте, сопоставимые с тем, каких успехов добивались их сверстники без нарушений речевого развития. Аналогичным образом, многие дети без ОНР получали относительно низкие результаты, похожие на те, которые были характерны для многих носителей подобных нарушений.
Как считают специалисты, эти закономерности говорят в пользу того, что между речевыми нарушениями и нормой не существует четкой границы — их лучше всего описывать в виде спектра, в рамках которого у языковых навыков есть множество степеней развития. Применение подобного подхода позволит более гибко выявлять нарушения речи и предпринимать меры для их коррекции, подытожили исследователи.