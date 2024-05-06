Раскрыта опасность гнева

В ходе экспериментов отслеживалась активность кровеносных сосудов, когда люди находились в состоянии гнева, а не в состояниях тревоги, печали или нейтральных эмоций. Оказалось, что гнев связан с временной неспособностью кровеносных сосудов расширяться (расслабляться) должным образом. Эти эффекты продолжались до 40 минут после того, как вспышка гнева заканчивалась.