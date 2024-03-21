Раскрыта опасность длительной невесомости

Постельный режим повлиял на 91 процент экспрессии генов, что привело к серьезным нарушениям ритма их активности, которые демонстрируют изменения в экспрессии митохондриальной РНК (информационной РНК) каждые 24 часа. Нарушение экспрессии генов связано с иммунными и воспалительными процессами, а также со снижением мышечной функции. В период восстановления функции мышц нормализовались, однако были выявлены долговременные эффекты на трансляцию белка.