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Раскрыта опасность длительной невесомости

Ученые раскрыли опасность длительной невесомости. Они обнаружили, что микрогравитация вызывает заметные изменения в ритмах экспрессии генов у людей, что может способствовать возникновению проблем со здоровьем. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.

Источник: Reuters

Специалисты смоделировали эффекты микрогравитации или невесомости с помощью 60-дневного постельного режима, чтобы оценить влияние на экспрессию генов. Известно, что экспрессия генов человека меняется ритмично в течение 24 часов в сутки.

В исследовании приняли участие 20 мужчин, которые выполнили 90-дневный протокол, состоящий из двух недель подготовки и 60 дней постоянного постельного режима с наклоном головы вниз на шесть градусов для имитации эффектов микрогравитации, испытываемых астронавтами. Протокол завершился двумя неделями восстановления.

Постельный режим повлиял на 91 процент экспрессии генов, что привело к серьезным нарушениям ритма их активности, которые демонстрируют изменения в экспрессии митохондриальной РНК (информационной РНК) каждые 24 часа. Нарушение экспрессии генов связано с иммунными и воспалительными процессами, а также со снижением мышечной функции. В период восстановления функции мышц нормализовались, однако были выявлены долговременные эффекты на трансляцию белка.