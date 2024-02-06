Раскрыта новая опасность космического мусора для астрономии

Многие строящиеся сейчас крупные телескопы, такие как Гигантский Магелланов телескоп и Чрезвычайно большой телескоп, будут фокусироваться на удаленных объектах. Однако работа VRO состоит в том, чтобы неоднократно получать изображения всего доступного ночного неба в течение десяти лет, обнаруживая переходные процессы и переменные объекты. Космический мусор может создавать вспышки, ухудшая видимость телескопа и искажая данные.