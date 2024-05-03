Раскрыта 1000-летняя тайна Камня судьбы

Как сообщает Arkeonews, продолговатый блок из красного песчаника, который весит около 150 кг, прошел тщательный анализ перед проведением выставки в его честь. Известно, что камень использовался при коронации шотландских монархов до тех пор, пока не был захвачен английским королем Эдуардом I в 1296 году.