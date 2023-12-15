Раскрыт смысл татуировки на русском советника нового президента Аргентины

Аргентинские пользователи соцсети X (бывший Twitter) опубликовали его фото, где видна татуировка на предплечье с фразой на русском: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж» (орфография сохранена — прим. «Ленты.ру»). Журналисты издания объяснили, что Капуто прекрасно понимает, что там написано, и считает этот текст «антикоммунистической прокламацией».

Согласно их сведениям, Капуто нашел изображение в «Российской криминальной энциклопедии татуировок» (Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia) и сделал себе такое тату. В этой книге, изданной в трех томах, публикуются эскизы русских тюремных татуировок с переводом надписей на них на английский и подробным объяснением, что они символизируют. Энциклопедию подарил Капуто друг.