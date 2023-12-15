Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
19:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыт смысл татуировки на русском советника нового президента Аргентины

Раскрыт смысл татуировки на русском, которую носит советник нового президента Аргентины Сантьяго Капуто. Об этом сообщает сайт Noticias.

Наверх

Аргентинские пользователи соцсети X (бывший Twitter) опубликовали его фото, где видна татуировка на предплечье с фразой на русском: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж» (орфография сохранена — прим. «Ленты.ру»). Журналисты издания объяснили, что Капуто прекрасно понимает, что там написано, и считает этот текст «антикоммунистической прокламацией».

Согласно их сведениям, Капуто нашел изображение в «Российской криминальной энциклопедии татуировок» (Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia) и сделал себе такое тату. В этой книге, изданной в трех томах, публикуются эскизы русских тюремных татуировок с переводом надписей на них на английский и подробным объяснением, что они символизируют. Энциклопедию подарил Капуто друг.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Директора аварийного спортзала в Крыму допросили после обращения детей к Путину
Шольц отправил Орбана «сходить за кофе» из-за провала переговоров по Украине
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь