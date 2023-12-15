Раскрыт смысл татуировки на русском советника нового президента Аргентины
Раскрыт смысл татуировки на русском, которую носит советник нового президента Аргентины Сантьяго Капуто. Об этом сообщает сайт Noticias.
Раскрыт смысл татуировки на русском, которую носит советник нового президента Аргентины Сантьяго Капуто. Об этом сообщает сайт Noticias.
Аргентинские пользователи соцсети X (бывший Twitter) опубликовали его фото, где видна татуировка на предплечье с фразой на русском: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж» (орфография сохранена — прим. «Ленты.ру»). Журналисты издания объяснили, что Капуто прекрасно понимает, что там написано, и считает этот текст «антикоммунистической прокламацией».
Согласно их сведениям, Капуто нашел изображение в «Российской криминальной энциклопедии татуировок» (Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia) и сделал себе такое тату. В этой книге, изданной в трех томах, публикуются эскизы русских тюремных татуировок с переводом надписей на них на английский и подробным объяснением, что они символизируют. Энциклопедию подарил Капуто друг.