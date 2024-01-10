Раскрыт смысл наскальных рисунков из Австралии, которым 15000 лет

Сотрудники Университета Флиндерс, Сиднейского университета и Национального парка Какаду (Австралия) в своем исследовании, опубликованном в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, описали инновационный подход к принципиально иному пониманию наскального искусства Арнемленда. Арнемленд (также известный как Арнем-Ленд или Арнхемленд) — полуостров на севере Австралии, на котором расположен объект всемирного наследия, Национальный парк Какаду.

На его территории находятся две пещеры с наскальной живописью аборигенов (самым древним рисункам около 18 тысяч лет), в которых представлена так называемая рентгеновская живопись. Научное исследование касается района лагуны Красная Лилия. Она стала объектом драматических изменений ландшафта в результате значительного повышения уровня моря за последние 14 тысяч лет.

Береговая линия переместилась на сотни километров вплотную к скалам в районе Красной Лилии, а затем отступила на север примерно на 50 километров до своего нынешнего положения. Сложный ландшафт скал из песчаника и плоских пойм резко изменился: от открытой саванны территория превратилась в илистую равнину со множеством мангровых болот.

Наскальные рисунки Арнемленда можно разделить на несколько различных стилей, которые менялись на протяжении тысячелетий. Считается, что эти стили, в том числе «рентгеновский» (изображающий фигуры животных или человека, у которых четко видны внутренние органы и костные структуры), соответствуют временным изменениям ландшафта. Например, рисунки рыб появились, когда уровень моря поднялся настолько, чтобы оказать воздействие на эту территорию.

Чтобы преодолеть субъективный характер интерпретации произведений искусства, в новом исследовании австралийские ученые использовали кадры высокого разрешения, полученные в результате съемок с самолетов и дронов. Они помогли понять, где изначально располагались крупные наскальные объекты. При этом были учтены погребенные ландшафты и их виды для каждой локации.

Такой подход был использован в Арнемленде впервые. Результаты дали новое представление о том, что вдохновляло людей на создание наскальных рисунков в разное время в прошлом. Выяснилось, что большая часть наскальных рисунков была создана, когда мангровые заросли полностью покрывали поймы рек. Предполагается, что в это время они предоставляли местному населению обильные ресурсы.

Также ученые обнаружили, что в период повышения уровня моря наскальные рисунки преимущественно создавались в районах с дальними видами на открытые лесные массивы. Возможно, это было сделано для облегчения охоты или обеспечения тщательного управления ландшафтами в период, когда многие люди были вынуждены покинуть север из-за повышения уровня моря. В целом результаты исследования показывают, что люди в прошлом намеренно выбирали места для размещения наскальных рисунков.

Недавно в Австралии изучили скалу с 15 тысячами рисунков. Выяснилось, что изображение — наследие Времени сновидений.

Олеся Маевская