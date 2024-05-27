Раскрыт секрет «молодильного» салата Лукашенко

«Щелочная еда оказывает влияние на большинство метаболических процессов, участвуя в обмене белков и жиров, а также в трансформации углеводов в драгоценную энергию вместо накопления лишних килограммов. Такое “зеленое” питание необходимо всем хотя бы один раз в неделю», — сказала эксперт.