Раскрыт секрет «молодильного» салата Лукашенко

Секрет настоящей пользы «молодильного» салата Лукашенко она раскрыла в беседе с Life.
Отмечается, что в состав любимого салата Лукашенко входят зеленый лук, яйцо, сметана и морская соль. По словам Лялиной, лук — это сильно ощелачивающий продукт, который очень полезен для выравнивания кислотно-щелочного баланса. Она отметила, что даже небольшие отклонения рН нарушают важные функции всех систем тела.
«Щелочная еда оказывает влияние на большинство метаболических процессов, участвуя в обмене белков и жиров, а также в трансформации углеводов в драгоценную энергию вместо накопления лишних килограммов. Такое “зеленое” питание необходимо всем хотя бы один раз в неделю», — сказала эксперт.
Помимо этого, флавоноиды и кверцетин в составе лука являются отличными иммуномодуляторами, также зеленый лук хорошо воздействует на мужскую половую систему, регулируя тестостерон благодаря цинку и витаминам, заключила специалистка.
Полезны и другие продукты в составе салата, указала эксперт: яйцо является источником белков и жиров, сметана дает блюду более насыщенный вкус, а молочнокислые бактерии, содержащиеся в сметане, полезны для пищеварительной системы.
Ранее профессор фармакологии в оксфордском университете Дэвид Смит рассказал, что прием Омега-3 помогает уменьшить поражение мозга при деменции. Он добавил, что его собственный рецепт сохранения умственных способностей и памяти — это регулярное употребление богатой Омега-3 рыбы, такой как лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь.