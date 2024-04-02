Раскаленный светящийся пар: российские физики раскрыли тайну шаровых молний

Однако у таких гипотез тоже нет лабораторных подтверждений: не было экспериментов, в которых с помощью магнитного поля удавалось заставить людей видеть шаровые молнии, а не пятна света перед глазами, которые трудно спутать с физическим объектом. Попытки списать случаи их наблюдения на фантазии также не вызывают доверия. Например, долгое время считали выдумкой моряков волны-убийцы, высота которых намного превосходит окружающее волнение. По старым научным теориям, в открытом море все волны в каждом месте имеют фиксированную высоту, зависящую в основном от ветра. Лишь в течение последних пары десятилетий ученые смогли воспроизвести волны-убийцы в лабораторном бассейне и теоретически объяснить их появление, оправдав таким образом обвиненных во лжи моряков.