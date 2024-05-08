Расчет отпускных в 2024 году: формулы и выгодные периоды

Отпускные — приятное пополнение счета перед началом отдыха. Однако даже те, кто долго работает в найме, не всегда знают, как происходит расчет отпускных в 2024 году. Подробно разбираемся в бухгалтерских вычислениях.
Что такое отпускные
Когда сотрудник уходит в оплачиваемый отпуск, компания выплачивает ему отпускные: это средний дневной заработок, который начисляется за период отдыха. В отличие от зарплаты отпускные выплачивают не за дни присутствия на работе, а за все календарные в месяце. Именно поэтому они меньше, чем зарплата. Как правило, они поступают в последний рабочий день перед отпуском — бухгалтерия заранее производит расчет на нужную сумму и подает соответствующие документы.
Стоимость одного рабочего дня в 2024 году
Она зависит от количества отработанных дней в году и от размера самой зарплаты. В таблице ниже указано количество рабочих дней при 40-часовой рабочей неделе с графиком 5/2. Вы можете создать аналогичную для расчета отпускных и планирования отпуска, исходя из вашего заработка и вашего графика работы.
|Месяц
|Количество рабочих дней
|Стоимость рабочего дня при зарплате 50 тыс. руб.
|Январь
|17
|2941 руб.
|Февраль
|20
|2500 руб.
|Март
|20
|2500 руб.
|Апрель
|21
|2380 руб.
|Май
|20
|2500 руб.
|Июнь
|19
|2631 руб.
|Июль
|23
|2173 руб.
|Август
|22
|2272 руб.
|Сентябрь
|21
|2380 руб.
|Октябрь
|23
|2173 руб.
|Ноябрь
|21
|2380 руб.
|Декабрь
|21
|2380 руб.
Примеры расчета отпускных с формулами
Главная переменная при расчете отпускных — средний заработок за день. Эта цифра рассчитывается исходя из Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 (1).
Отпускные = Средний заработок за день x Количество дней отпуска,
где Средний заработок за день = Заработок за год / 12×29,3.
Первые два показателя во второй формуле могут быть другими. Если сотрудник вышел на работу меньше года назад или были другие отпуска или больничные, то цифры меняются. 29,3 — постоянный показатель, это среднее число календарных дней в месяце.
Пример:
Сотрудник отработал все 12 месяцев в году и зарабатывает 50 000 рублей в месяц, он взял отпуск на 14 дней. Для начала нужно рассчитать средний заработок за день:
50 000×12 / 12×29,3=1706 рублей.
Для расчета финальной суммы отпускных полученную цифру необходимо умножить на количество дней отпуска:
1706×14 = 23 890 рублей — эту сумму получит сотрудник перед отпуском.
Как правильно рассчитать отпускные: пошаговая инструкция
Формула расчета отпускных может меняться в зависимости от рабочих процессов. Например, если сотрудник брал больничный, другой отпуск, менял работу, получал повышение в должности, а также если ему увеличивали зарплату. Разбираемся пошагово, как учитывать все бухгалтерские нюансы при расчете отпускных выплат.
Доход за расчетный период
Согласно статье 139 ТК РФ, расчетный период составляет 12 месяцев, которые предшествуют периоду сохранения средней заработной платы сотрудника (2). Компания может изменять расчетный период, оговаривая это в договоре. Важно, чтобы изменение этого показателя не ухудшало положение сотрудника.
Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 утверждает, что в доход за расчетный период включается зарплата, премии и вознаграждения, а также другие надбавки, доплаты и выплаты (1). При этом исключаются больничные, простои по вине работодателя, забастовки и другие случаи, когда сотрудник освобождался от работы, но зарплата сохранялась.
Если расчетный период составляет 12 месяцев, а зарплата — 60 000 рублей, то доход за расчетный период рассчитывается так:
60 000×12 = 720 000 рублей.
Количество отработанных дней
Количество отработанных дней также зависит от расчетного периода. Если он укладывается в классические 12 месяцев, то формула выглядит так:
Количество отработанных дней = 12×29,3 = 351,6, где 29,3 — среднее количество календарных дней в месяце.
Среднедневной заработок
Следующий пункт в расчете отпускных — среднедневной заработок. Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.12.2007 № 922, он рассчитывается из дохода за расчетный период и количества отработанных дней (1).
Среднедневной заработок сотрудника с зарплатой в 60 000 рублей, отработавшего 12 месяцев полностью, рассчитывается следующим образом:
720 000 / 351,6=2047 рублей.
Формула расчета отпускных
В ней учитываются показатели среднего дневного заработка, который был посчитан ранее, и количество отпускных дней.
Рассчитаем отпускные для сотрудника, отработавшего 12 месяцев полностью без больничных и отпусков с зарплатой 60 000 рублей, который планирует пойти в отпуск на 28 дней.
Отпускные = 2047×28 = 57 337 рублей.
Сроки выплаты отпускных
Чаще всего их начисляют в последний рабочий день перед отпуском, но не позднее чем за три дня до начала отдыха сотрудника. Однако есть и другие случаи, например неизрасходованные отпускные выплачивают перед увольнением или перед уходом в декретный отпуск.
Штатным сотрудникам
Сроки выплаты отпускных штатным сотрудникам регулируются статьей 136 ТК РФ (2). Оформленные по самозанятости, ИП или договору ГПХ не считаются штатными, поэтому ТК РФ не регулирует сроки выплаты отпускных.
Штатным сотрудникам работодатель обязан выплатить отпускные не позднее чем за три дня до начала отпуска. При совпадении даты выплаты отпускных с нерабочим или праздничным днем оплата производится в последний рабочий. Также для отдельных категорий сотрудников могут быть установлены другие сроки выплаты отпускных.
Даты выплат отпускных могут меняться в зависимости от праздничных дней. Если человек собирается в отпуск 15 июня, то работодатель обязан выплатить отпускные 11 июня, так как 12 июня — общегосударственный праздник, который объявлен днем отдыха.
При выходе в декрет
Правила оформления отпуска и расчета отпускных беременной женщины не отличаются от других штатных сотрудников. Если до декрета накопились отпускные дни, женщина может израсходовать их перед уходом или после него.
Однако у беременных сотрудниц есть право приоритетного выбора даты. Например, если она хочет уйти в отпуск в одни даты с другим коллегой, а работодатель не может отпустить сразу двоих, то выбор осуществляется в пользу беременной женщины.
Сотрудницы, находящиеся в положении, могут взять отпуск в 28 календарных дней даже в том случае, если это количество еще не накопилось в текущем году; его можно будет отработать после выхода из декрета. Если женщина решит уволиться после декрета, при расчете вычтут сумму неотработанных отпускных.
При увольнении
При увольнении каждый штатный сотрудник может получить выплату за накопленные отпускные дни, которые он не отгулял в текущем году. Здесь стоит руководствоваться статьей 127 ТК РФ (2). Компенсация полагается сотрудникам, отработавшим более половины месяца, если срок работы в конкретной компании меньше — отпускные не выплачиваются. Неиспользованные дни отпуска оплачиваются в день увольнения сотрудника. Как правило, деньги приходят вместе с заработной платой за последний месяц работы.
Когда лучше всего брать отпуск в 2024 году
В июле и октябре: в эти два месяца больше всего рабочих дней, поэтому их стоимость ниже, чем в другие. В таком случае сотрудник не потеряет часть дохода из-за отдыха, а, наоборот, получит больше. Чтобы дополнительно заработать за счет отпускных, следует включать в период оплачиваемого отпуска выходные. Еще один выгодный месяц для отпуска в этом году — август: в нем 22 рабочих дня. За ним следуют апрель, сентябрь, ноябрь и декабрь. Самые невыгодные периоды для планирования отпуска в 2024 году — январь и июнь.
Автор: Мария Иванова
Список источников:
1. Постановление Правительства РФ. URL: https://cfo-donm.mos.ru/educational-organizations/calculations-on-payment/resolution-of-the-government-of-the-russian-federation.php
2. Трудовой кодекс Российский Федерации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074279