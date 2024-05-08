Расчет отпускных в 2024 году: формулы и выгодные периоды

Когда сотрудник уходит в оплачиваемый отпуск, компания выплачивает ему отпускные: это средний дневной заработок, который начисляется за период отдыха. В отличие от зарплаты отпускные выплачивают не за дни присутствия на работе, а за все календарные в месяце. Именно поэтому они меньше, чем зарплата. Как правило, они поступают в последний рабочий день перед отпуском — бухгалтерия заранее производит расчет на нужную сумму и подает соответствующие документы.