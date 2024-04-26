Раньше всех. Эксперт раскрыл, кто имеет льготы по выходу на пенсию

«Льготы по выходу на пенсию предоставляются со страховым стажем не менее 42 лет для мужчин и 37 лет — для женщин. Эти категории могут уйти на заслуженный отдых на два года раньше. Важно отметить, что в этом случае учитывается только период работы на территории РФ, в течение которого за работника начислялись и уплачивались страховые взносы. Также учитывается период прохождения срочной военной службы, а время участия в специальной военной операции засчитывается в двойном размере».