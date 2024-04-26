Раньше всех. Эксперт раскрыл, кто имеет льготы по выходу на пенсию

Ряду граждан положено досрочное назначение пенсии по старости, рассказал aif.ru адвокат Максим Сикач. По его словам, первая категория, которая может уйти на заслуженный отдых раньше — россияне, наработавшие большой стаж.
«Льготы по выходу на пенсию предоставляются со страховым стажем не менее 42 лет для мужчин и 37 лет — для женщин. Эти категории могут уйти на заслуженный отдых на два года раньше. Важно отметить, что в этом случае учитывается только период работы на территории РФ, в течение которого за работника начислялись и уплачивались страховые взносы. Также учитывается период прохождения срочной военной службы, а время участия в специальной военной операции засчитывается в двойном размере».
Эксперт уточнил, что в этом случае в страховой стаж не будут включены так называемые «нестраховые периоды». К ним относится уход за детьми до полутора лет или за нетрудоспособными гражданами, а также периоды получения пособия по безработице. В 2024 году на общих основания на пенсию выходят мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения.
«При этом, чтобы получить право на страховую пенсию по старости, нужно накопить не менее 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента», — заключил Сикач.
Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Дмитрий Цвич рассказал, кому повысят пенсии с 1 мая 2024 года. По его словам, россияне, достигшие 80-летнего возраста в апреле текущего года, начнут получать пенсию с удвоенной фиксированной выплатой. То есть повышение составит 8 133,88 ₽ В двойном размере фиксированная выплата выплачивается и при установлении гражданину первой группы инвалидности. При этом, если инвалидность установлена пенсионеру, достигшему 80 лет, дважды повышение выплаты не производится.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор социального проекта «Финансовая грамотность: просто о сложном» Петр Щербаченко назвал, от чего зависит размер пенсии. Эксперт напомнил, что страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле, как сумма произведения количества накопленных баллов на стоимость одного ИПК и фиксированной выплаты. Отсюда следует, что размер пенсии будет зависеть от количества пенсионных коэффициентов — чем больше их скопил пенсионер, тем выше будет пенсия.
Ранее юрист Никита Ляховецкий сообщил, что прожиточный минимум пенсионера в России удвоился за 10 лет. В 2024 году он составил 13 290 ₽, а в 2014 году эта сумма равнялась 6 892 ₽. Эксперт отметил, что в случае назначения пенсионеру выплаты, которая ниже прожиточного минимума пенсионера, для неработающих граждан предусмотрена федеральная или региональная социальная доплата.