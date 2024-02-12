Раньше срока. Эксперт раскрыла, когда выйдут на пенсию многодетные мамы

Женщины, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до 8 лет, имеют право выйти на пенсию в 50 лет, имеющие четверых — в 56 лет, троих — в 57 лет, рассказала aif.ru доцент Департамента международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Ирина Абанина. Также в числе обязательных условий для досрочного выхода на пенсию наличие трудового стажа и индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов).
«Многодетные мамы имеют право выйти на пенсию раньше, после достижения детьми возраста 8 лет, а также при наличии страхового стажа не менее 15 лет. Кроме того, в 2024 году требуется 28,2 пенсионных баллов (ИПК), а со следующего года требование повысится до 30. Есть еще категории матерей, которые имеют право на оформление пенсии по достижению 50 лет. Это женщины, родившие двух или более детей, которые проработали не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в приравненных к ним местностях, или имеют страховой стаж не менее 20 лет», — пояснила Абанина.
Эксперт подчеркнула, что Указом президента РФ от 23 января 2024 г. № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» установлено, что семья приобретает бессрочный статус многодетной семьи при наличии трех и более детей. Такие семьи могут рассчитывать на получение разных видов социальной поддержки и гарантий, среди которых досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием трех и более детей.
Досрочно на пенсию могут выйти также россиянки, у которых усыновлённые дети, а также один из родителей ребёнка с инвалидностью с детства, воспитавший его до достижения 8 лет. Матери ребёнка в таком случае пенсия назначается в 50 лет, отцу — в 55. Если досрочно на пенсию уходит отец, то страховой стаж у него должен быть не менее 20 лет, величина ИПК 28,2 в 2024 году, не менее 30 — с 2025.
Размер пенсии может уменьшиться при переезде в другой регион, рассказал эксперт Павел Селезнёв. Он подчеркнул, что это связано с разницей в величине прожиточного минимума в субъектах России, но касается только неработающих пенсионеров, получающих доплату по доведению размера выплаты до минимальной в регионе. Также пенсия может уменьшиться из-за районного коэффициента, который применяется в некоторых регионах на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Согласно недавнему опросу, каждый третий житель России от 18 до 57 лет не знает, как начисляется пенсия. Ранее aif.ru наглядно объяснил, как формируется пенсия, какие бывают виды и кто их может получить.