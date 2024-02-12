Раньше срока. Эксперт раскрыла, когда выйдут на пенсию многодетные мамы

«Многодетные мамы имеют право выйти на пенсию раньше, после достижения детьми возраста 8 лет, а также при наличии страхового стажа не менее 15 лет. Кроме того, в 2024 году требуется 28,2 пенсионных баллов (ИПК), а со следующего года требование повысится до 30. Есть еще категории матерей, которые имеют право на оформление пенсии по достижению 50 лет. Это женщины, родившие двух или более детей, которые проработали не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в приравненных к ним местностях, или имеют страховой стаж не менее 20 лет», — пояснила Абанина.