Ранняя Венера оказалась похожей на Землю

Планетологи проанализировали данные о свойствах нынешней атмосферы Венеры и использовали компьютерное моделирование, чтобы определить связь этих параметров с геологией. Оказалось, что современный химический состав газовой оболочки и поверхностное давление могут быть возможными только при условии ранних тектонических процессов.

До этого предполагалось, что экстремальная высокая температура на поверхности Венеры, при которой плавится даже свинец, объясняется наличием литосферы типа «застойной крышки», когда земная кора состоит из единой литосферной плиты, смещающейся с небольшой скоростью под воздействием мантийной конвекции.

Однако, чтобы объяснить обилие азота и углекислого газа в венерианской атмосфере, на планете должны были существовать тектонические плиты около 4,5−3,5 миллиарда лет назад. Это означает, что в Солнечной системе в то время существовали две планеты, на которой происходили схожие геологические процессы — Земля и Венера. Несмотря на схожесть обоих планет в массе, плотности и объеме, Венера по какой-то причине пошла по другому эволюционному пути.