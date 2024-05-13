Радоница: как правильно помянуть усопших

По словам Тимакова, распитие алкоголя в праздник Радоницы совершенно неприемлемо. «К сожалению, в наше время люди часто приходят на кладбища не с молитвой, а для того, чтобы поесть или, что еще хуже, попить там спиртного, что абсолютно неприемлемо. Ведь наши предки в этот день шли на кладбище с дарами не для того, чтобы там насытиться, а для того, чтобы сделать подношения голодным людям, то есть сделать доброе дело», — добавил священнослужитель.