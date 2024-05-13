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Радоница: как правильно помянуть усопших

На вторник второй недели после празднования Пасхи выпадает день особого всецерковного поминовения усопших, или, как его называют православные, Радоница. В этом году это 14 мая.

Источник: РИА "Новости"

Рассказываем, как встречать этот праздник.

Что такое Радоница?

В православии это день особого всецерковного поминовения усопших, который отражает веру христиан в воскресение из мертвых.

«Главная идея Радоницы состоит в том, чтобы поделиться с усопшими счастливой вестью: Пасха наступила, Христос воскрес! А значит, для умершего жива надежда на воскресение в жизни вечной и бесконечной. Оттого в христианстве и существует понятие “усопший” — то есть не мертвый, а как бы уснувший, но ожидающий определенного часа, чтобы восстать и возрадоваться. Радоница призывает христиан не печалиться и не скорбеть по поводу ухода близких, а радоваться, что они перешли в жизнь вечную, и молиться о них», — объяснил ТАСС настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове протоиерей Валентин Тимаков.

Когда отмечать?

По уставу, поминовение должно совершаться в первый будничный день, когда может быть полная литургия. Этим днем считается вторник Фоминой недели — второй после Пасхи.

Откуда праздник берет свою историю?

Вопреки расхожему мнению, Радоница не имеет сугубо церковного происхождения. Она отмечалась задолго до того, как Русь приняла крещение. В честь предков полагалось устраивать тризны — ритуальные обеды с игрищами, песнями, хороводами. Их целью было задобрить души умерших, снискать их благосклонность. Радоница, или, как говорили в старину, Радуница была одним из таких поминальных дней. Церковь какое-то время боролась с языческими обрядами, но в итоге христианство придало новый смысл старым традициям.

Как поминать усопших?

Самым важным на Радоницу называют молитву, которая будет действеннее, если поминающий в этот день причастится.
Считается, что душа умершего уже не может совершать добрые дела, чтобы умилостивить Бога, и нуждается в помощи близких. Поэтому молиться нужно не только на могилах и в храме, но и дома.

Перед посещением кладбища верующему нужно прийти в церковь к началу службы и подать записку с именами усопших для поминовения.

Если получится сделать это на проскомидии, той части литургии, где заготавливают хлеб и вино, тогда за покойного вынесут часть просфоры, которая окунется в чашу со святыми дарами в знак отпущения грехов. После литургии рекомендуется отслужить панихиду.

Что нельзя делать на кладбище в этот день?

По словам Тимакова, распитие алкоголя в праздник Радоницы совершенно неприемлемо. «К сожалению, в наше время люди часто приходят на кладбища не с молитвой, а для того, чтобы поесть или, что еще хуже, попить там спиртного, что абсолютно неприемлемо. Ведь наши предки в этот день шли на кладбище с дарами не для того, чтобы там насытиться, а для того, чтобы сделать подношения голодным людям, то есть сделать доброе дело», — добавил священнослужитель.

Какие молитвы читать в этот день?

К рекомендуемым церковью относятся следующие:

  • молитва об усопшем христианине
  • чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище
  • тропарь Пасхи
  • молитва детей об усопших родителях
  • молитва родителей о почивших детях
  • молитва вдовы
  • молитва вдовца
  • псалом 90
  • кондак, глас 8
  • икос

При желании можно прочитать и другие молитвы. Церковью это не возбраняется.