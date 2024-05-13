Радоница: как правильно помянуть усопших

Рассказываем, как встречать этот праздник.
Что такое Радоница?
В православии это день особого всецерковного поминовения усопших, который отражает веру христиан в воскресение из мертвых.
«Главная идея Радоницы состоит в том, чтобы поделиться с усопшими счастливой вестью: Пасха наступила, Христос воскрес! А значит, для умершего жива надежда на воскресение в жизни вечной и бесконечной. Оттого в христианстве и существует понятие “усопший” — то есть не мертвый, а как бы уснувший, но ожидающий определенного часа, чтобы восстать и возрадоваться. Радоница призывает христиан не печалиться и не скорбеть по поводу ухода близких, а радоваться, что они перешли в жизнь вечную, и молиться о них», — объяснил ТАСС настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове протоиерей Валентин Тимаков.
Когда отмечать?
По уставу, поминовение должно совершаться в первый будничный день, когда может быть полная литургия. Этим днем считается вторник Фоминой недели — второй после Пасхи.
Откуда праздник берет свою историю?
Вопреки расхожему мнению, Радоница не имеет сугубо церковного происхождения. Она отмечалась задолго до того, как Русь приняла крещение. В честь предков полагалось устраивать тризны — ритуальные обеды с игрищами, песнями, хороводами. Их целью было задобрить души умерших, снискать их благосклонность. Радоница, или, как говорили в старину, Радуница была одним из таких поминальных дней. Церковь какое-то время боролась с языческими обрядами, но в итоге христианство придало новый смысл старым традициям.
Как поминать усопших?
Самым важным на Радоницу называют молитву, которая будет действеннее, если поминающий в этот день причастится.
Считается, что душа умершего уже не может совершать добрые дела, чтобы умилостивить Бога, и нуждается в помощи близких. Поэтому молиться нужно не только на могилах и в храме, но и дома.
Если получится сделать это на проскомидии, той части литургии, где заготавливают хлеб и вино, тогда за покойного вынесут часть просфоры, которая окунется в чашу со святыми дарами в знак отпущения грехов. После литургии рекомендуется отслужить панихиду.
Что нельзя делать на кладбище в этот день?
По словам Тимакова, распитие алкоголя в праздник Радоницы совершенно неприемлемо. «К сожалению, в наше время люди часто приходят на кладбища не с молитвой, а для того, чтобы поесть или, что еще хуже, попить там спиртного, что абсолютно неприемлемо. Ведь наши предки в этот день шли на кладбище с дарами не для того, чтобы там насытиться, а для того, чтобы сделать подношения голодным людям, то есть сделать доброе дело», — добавил священнослужитель.
Какие молитвы читать в этот день?
К рекомендуемым церковью относятся следующие:
- молитва об усопшем христианине
- чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище
- тропарь Пасхи
- молитва детей об усопших родителях
- молитва родителей о почивших детях
- молитва вдовы
- молитва вдовца
- псалом 90
- кондак, глас 8
- икос
При желании можно прочитать и другие молитвы. Церковью это не возбраняется.