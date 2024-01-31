Радиотерапевт рассказал, кому ни в коем случае нельзя делать МРТ

Нередко пациенты выражают опасения, если врач часто отправляет их на магнитно-резонансную томографию для исследования внутренних органов и тканей. Всё дело в распространённом мнении о способности МРТ вызвать онкологию. Впрочем, такие слухи далеки от правды, поделился с aif.ru врач-радиотерапевт Денис Романов.