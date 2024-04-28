Радиостанции оценили качество «кальянного рэпа» и спрос на горские мотивы

О спросе на корейскую музыку главы радиохолдингов говорят с осторожностью. Терещук признает «влияние корейцев» и утверждает, что k-pop даже начал появляться на Like FM, так как соответствует формату этой станции. «Но и это не мейнстрим: из чарта на 30 композиций корейская песня будет в лучшем случае одна, — констатирует он. — Потому что это другая культура, это совершенно не наш код. Мы больше ориентированы на общемировые тренды».