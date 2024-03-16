Радиодуэль: кто на самом деле изобрел радио

16 марта 1859 года родился Александр Степанович Попов, известный как человек, подаривший миру радио. Однако в его создании приняли участие несколько ученых. Тогда кто из них был первопроходцем? Разбираемся в этом вопросе вместе.
Предшественник радио
В 1832 году российским ученым П. Л. Шиллингом был создан предшественник радио — электромагнитный телеграф. Но поскольку для передачи сигналов устройству требовались провода, пользоваться им было тяжело. Так, из-за этого невозможно было установить связь между судами и континентами. Поэтому радио было самой настоящей находкой.
Радио Попова
В 1895 году на заседании Русского физико-химического общества Александр Попов продемонстрировал в действии первый в мире радиоприёмник. Тогда его назвали грозоотметчиком, так как устройство принимало на расстоянии электромагнитные волны.
Изобретение работало не так, как современное радио. Приборы А. С. Попова и его помощника П. Н. Рыбкина позволяли выявлять приближение грозы, особенно опасное в открытом море. Неудивительно, что изобретение использовали для нужд флота.
Позже изобретатели изменили конструкцию, которая теперь могла принимать радиосигналы на слух. Таким образом появился радиотелеграф.
Протестировать свое изобретение Попову удалось лишь в 1900 году, когда броненосец «Генерал-адмирал Апраксин» сел на мель на пути из Кронштадта в Либаву. Для помощи кораблю нужна была связь. Попов и Рыбкин не только наладили сообщение на расстоянии более 48 километров, но и оперативно передали известие о рыбаках на оторвавшейся льдине неподалеку от Гогланда.
После этого над беспроводным телеграфом начали работать коллеги из других стран.
Радио Маркони
Ученый Гульельмо Маркони запатентовал аналогичную радио Попова технологию. В отличие от предшественника, Маркони удалось убедить богатых инвесторов в перспективности своих планов. И вот 12 декабря 1901 года впервые в мире произошла передача электромагнитного импульса через Атлантический океан. Он преодолел более 3200 километров от юго-запада Англии и достиг приемника на острове Ньюфаундленд.
В 1912 году Маркони мог стать пассажиром печально известного «Титаника», но отправился на другом судне в том же направлении тремя днями ранее. Выжившие после крушения лайнера пассажиры вместе со всем миром благодарили ученого за его спасительное изобретение, ведь если бы не оно, корабль «Карпатия», находившийся поблизости, не принял бы сигнал бедствия.
Радио Теслы
Гонка за патентами на изобретение выделила еще одного ученого, участвовавшего в создании радио — Николу Тесла.
В 1891 году Тесла сконструировал «резонанс-трансформатор» — устройство для передачи электроэнергии без использования проводов на большое расстояние. Позже ученый на одной из конференций описал прибор, похожий на радио.
В 1895 году при попытке ученого передать сигнал на расстояние 80 километров, изобретение загорелось. Огонь уничтожил лабораторию Теслы. Маркони, узнав о неудаче коллеги, провел аналогичный опыт и успешно передал сигнал на более короткое расстояние. Патент ему был обеспечен.
Стоит отметить, что приборы А. С. Попова и Г. Маркони работали как беспроводной телеграф и передавали сигнал с помощью азбуки Морзе. Изобретение Н. Теслы преобразовывало сигнал в акустический звук, напоминая современное радио.
Победа Г. Маркони в борьбе за патент и общий успех изобретения сделали его лауреатом Нобелевской премии по физике в 1909 году.
Радио — чье?
Так кто же изобрел радио первым, кого ставить на первые место? Скорее всего, сразу всех ученых, которые разрабатывали аппараты и проводили опыты, передавая сигналы и модифицируя изобретения коллег.
Фундаментальные научные открытия в физике были сделаны еще до Попова, Маркони и Теслы. В каком-то смысле, никто из них не сделал ничего нового, а просто применил знания на практике. И это объясняет тот факт, что все трое ученых разработали похожие устройства практически одновременно.
Анна Морозова