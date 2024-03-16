Радиодуэль: кто на самом деле изобрел радио

Протестировать свое изобретение Попову удалось лишь в 1900 году, когда броненосец «Генерал-адмирал Апраксин» сел на мель на пути из Кронштадта в Либаву. Для помощи кораблю нужна была связь. Попов и Рыбкин не только наладили сообщение на расстоянии более 48 километров, но и оперативно передали известие о рыбаках на оторвавшейся льдине неподалеку от Гогланда.