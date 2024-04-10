Рацион космонавтов будущей Российской орбитальной станции может стать более разнообразным

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Разрабатываемый рацион питания для космонавтов будущей Российской орбитальной станции (РОС) может стать более разнообразным в сравнении с тем, что сейчас поставляется на российский сегмент МКС. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.