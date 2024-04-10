Рацион космонавтов будущей Российской орбитальной станции может стать более разнообразным

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Разрабатываемый рацион питания для космонавтов будущей Российской орбитальной станции (РОС) может стать более разнообразным в сравнении с тем, что сейчас поставляется на российский сегмент МКС. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.
«Скорее всего, рацион будет пересматриваться по неприедаемости», — сказал он, отметив, что сейчас российские космонавты на МКС питаются по 16-суточному рациону.
В случае же с меню на РОС срок, когда блюда не повторяются, может быть увеличен. Ведерников подчеркнул, что окончательного решения касательно рациона еще нет, рассматриваются различные варианты.
Ранее начальник отдела космического питания НИИ сообщал ТАСС, что его институт получил запрос от РКК «Энергия» на разработку нового рациона космонавтов для будущей Российской орбитальной станции.
Научно-исследовательский институт пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии занимается обеспечением питания российских космонавтов. Ассортимент разработанных продуктов включает более 200 наименований, из них до 90 входят в состав штатно поставляемых суточных рационов.