Рабочие перебрали 20 тонн мусора, чтобы найти потерянное обручальное кольцо

Как рассказал представитель мусороперерабатывающего завода в Нью-Гэмпшире, ему позвонил местный политик и связал с жительницей города, которая случайно выбросила свое обручальное кольцо.

«Она рассказала, в какое время ее муж выбросил мусор, что было еще в мусорном мешке», — сообщили на заводе.

Рабочим пришлось перебрать около 20 тонн мусора, и кольцо все-таки было найдено спустя два часа после начала поисков. Ювелирное изделие почистили и вернули обратно радостной хозяйке.

Позже сотрудники завода рассказали, что подобные ситуации происходят, но не часто. За два года было только три инцидента с потерянными кольцами.